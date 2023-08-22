تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب يوم الخميس المقبل الموافق 24 اغسطس وتستمر حتي يوم الإثنين الموافق 28/8/2023، وفقا للشروط والضوابط التي اقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي أن يمةن التحوي عبر الموقع الالكتروني فقط للتنسيق ولا يوجد تحويلات ورقية في هذه المرحلة، وجاء رابط موقع التنسيق الالكتروني كالتالي:

www.tansik.digital.gov.eg

كما اوضح الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الاغتراب تكون مخصصة لطلاب المرحلتي الاولي والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية التابعة للوزارة فقط .

و التقديم لتقليل الاغتراب له عدة ضوابط ضرورية للموافقة علي التحويل للكليات والتي جاءت وفقا لما اعلنه مكتب التنسيق ويكون لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر في حدود النسبة المقررة 10% ، وأن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، كما يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية ويكون التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

كما يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة تكون بشروط مخصصة ايضا وهي ، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.