الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة والإسكندرية

رياض الأطفال 2023
رياض الأطفال 2023

زاد البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب رغبة قطاع عريض من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية في معرفة نتائج طلبات التقديم خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 والذي أعلنت عنه بالفعل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطفل المتقدم (الاسم رباعي، الرقم القومي،…) وتفاصيل محل الإقامة.

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مرحلتي رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي باب التقديم في المدارس (الحكومية، التجريبية، الخاصة) عربي ولغات خلال شهر يونيو الماضي بجميع محافظات الجمهورية وأكدت على أنه لن يتم قبول الطلبات إلا من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 -2024

محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول في رياض الأطفال لـ 3 سنوات ونصف

كيفية معرفة نتيجة رياض الأطفال 2023

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال نفس موقع التقديم بالخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار مرحلة رياض الأطفال.
  • إدخال بيانات الطفل كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي،…).
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل (قبول + اسم المدرسة المرشح إليها، أرجاء البث في الطلب، رفض الطلب مع ذكر السبب).
txt

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهرى 2023

txt

نهى برادة: لم أتوقع تكريمى.. وفوجئت بمكالمة الفنان محمد رياض

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2024

تتلخص أوراق التقديم في المدارس الحكومية عقب معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة فيما يلي :-

  • شهادة ميلاد حديثة للطالب المتقدم + صورة منها.
  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  • عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم مقاس 4*6.
  • إيصال مرافق لمحل سكن الطالب باسم ولي الأمر.
  • شهادة الولاية التعليمية في حالة طلاق الأبوين.
  • شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.
  • حافظة بلاستيكية.

اقرأ أيضا

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023

نتيجة تنسيق رياض الاطفال تنسيق رياض الاطفال رياض الاطفال الرقم القومى القاهرة وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 21 أغسطس في بورصة الدواجن

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 لطلاب المرحلة الثانية

"الجبلى" يوضح المكاسب المتوقعة من انضمام مصر لـ"بريكس"

" موجة الحر انتهت".. "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

إخصائى أمراض باطنة يكشف مدى خطورة المتحور الجديد لكورونا (فيديو)

إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟