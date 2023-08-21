رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة والإسكندرية

زاد البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب رغبة قطاع عريض من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية في معرفة نتائج طلبات التقديم خاصة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 والذي أعلنت عنه بالفعل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطفل المتقدم (الاسم رباعي، الرقم القومي،…) وتفاصيل محل الإقامة.

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مرحلتي رياض الأطفال kg1 والصف الأول الابتدائي باب التقديم في المدارس (الحكومية، التجريبية، الخاصة) عربي ولغات خلال شهر يونيو الماضي بجميع محافظات الجمهورية وأكدت على أنه لن يتم قبول الطلبات إلا من خلال الموقع الإلكتروني.

كيفية معرفة نتيجة رياض الأطفال 2023

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال نفس موقع التقديم بالخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار مرحلة رياض الأطفال.

إدخال بيانات الطفل كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي،…).

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل (قبول + اسم المدرسة المرشح إليها، أرجاء البث في الطلب، رفض الطلب مع ذكر السبب).

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2024

تتلخص أوراق التقديم في المدارس الحكومية عقب معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 القاهرة فيما يلي :-

شهادة ميلاد حديثة للطالب المتقدم + صورة منها.

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم مقاس 4*6.

إيصال مرافق لمحل سكن الطالب باسم ولي الأمر.

شهادة الولاية التعليمية في حالة طلاق الأبوين.

شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.

حافظة بلاستيكية.

اقرأ أيضا

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023