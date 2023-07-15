رابط مفتوح.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

ننشر لكم نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023، حيث يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الحصول علي النتائج بجميع المحافظات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023-2024، حيث يتيح لولي الأمر معرفة المدرسة الحكومية التي تم قبول ابنه وابنته بها في كي جي وان 2024 المقبل.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023- 2024 بالمدارس التجريبية والرسمية لغات وعربي عقب الإنتهاء من التسجيل بجميع المحافظات.

وبدأت في تلقي طلبات الإلتحاق بالمدارس من يوم الخميس 1 وحتي الجمعة 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أن عقب هذا التاريخ ستعلن المحافظات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس التجريبية لغات وعربي.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالقاهرة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع أولياء الأمور التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة بالرقم القومي 2024، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": الدخول علي الرابط الرسمي التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.

الخطوة الثانية "2": ادخال الرقم القومي للطفل و المكون من 14 رقم.

الخطوة الثالثة "3": الضغط علي أيقونة «بحث».

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية

وفي سياق متصل، نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 الإسكندرية، من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة الإسكندرية عبر الرابط التالي: https://kg-alex.com/.

خطوة ثانية: الدخول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال.

خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي للتلميذ.

خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «بحث».

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024

• شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

• صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

• 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

• وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

• ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

• حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

• في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

• حافظة بلاستيك.