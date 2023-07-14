البحث جاري عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، مع قرب إعلان مديرية التربية بالإسكندرية عن النتيجة، حيث انتهى موعد التقديم في 30 يونيو الماضي، بعد أن استمر لمدة شهر بداية من 1 يونيو الماضي.

يبحث أولياء الأمور بمحافظة الإسكندرية عقب انتهاء المدة المحددة لتنسيق رياض الاطفال، عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023، حيث من تقدم ولي أمر الطلاب بـ20 رغبة للمدارس الرسمية لغات واللغات المميز، عبر الموقع التي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال الإسكندرية

من خلال الروابط التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، للتقديم في تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية، يتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة عقب إعلان ظهورها، حيث يسجل كل ولي أمر الدخول إلى طلب التقديم بالإسم والرقم القومي من خلال الروابط التالية:

www.kg-alex.com

www.alex-edu.com

تنسيق رياض الاطفال الإسكندرية 2023

أعلنت الإسكندرية عن فتح باب التقديم لتنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمي لغات و الرسمي لغات مميز للعام الدراسي 2023/2024، وبدأ فتح الموقع أمام تلقي الطلبات والرغبات من خلال التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2023.

أوضحت مديرية التربية والتعليم عدة شروط للتقديم في مرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي 2023/2024.

وجاءت الشروط كالتالي:

- سن التقدم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي 2023/2024 من مواليد 2/10/2017 حتى مواليد 1/10/2019 ويتم القبول وفقا للسن وكثافة والكثافة ورغبات ولي الأمر.

-رفع محتويات ملف التقدم مجانا على موقع المديرية( طلب الالتحاق- إقرار ولي الأمر- اسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية) بصيغة pdf.

- يجب مراعاة تدقيق الرقم القومي للطفل كما في شهادة الميلاد، حيث لا يتعد بأي نتيجة تنسيق برقم قومي خطأ.

- مراعاة استيفاء كل الرغبات المتاحة الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر/ من لديه الولاية التعليمية وتحت مسؤوليته.

-عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولي الأمر،او من لديه ولاية تعليمية، بعد كتابة إقرار بالتعديل، والتعديل لمرة واحدة فقط.

كما أكد تعليم الإسكندرية أنه يجب دفع المصروفات في خلال 15 يومًا بعد إعلان النتيجة، ويعد عدم دفع المصروفات في المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع عليه بواسطة ولي الأمر، تنازلًا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه عليها.

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