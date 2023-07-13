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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

رياض الأطفال
رياض الأطفال

مع إغلاق مرحلة التقديم في مرحلة رياض الأطفال شغل بال أولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 عبر جوجل، لرغبتهم في التعرف هل سوف يلتحق الطالب بمدارس رياض الأطفال في هذه المرحلة، أم سيحصل على تأجيل ويتاح قبوله بالمراحل المقبلة أو ربما لم تكتمل الشروط الموضوعة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، وذلك أثناء طلب الالتحاق في رياض الأطفال في العام الدراسي القادم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

وتستعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023/2024 بالرقم القومي، وموعد النتيجة، والرابط الرسمي للنتيجة.

موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 بالرقم القومي

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن ميعاد نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023/2024 بالرقم القومي، سيكون في الفترة القادمة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عقب انتهاء فترة التقديم منذ قرابة 13 يومًا، بعدما استمر التقديم في مدارس رياض الأطفال خلال الفترة من يوم الخميس 1 يونيو إلى يوم الجمعة 30 من ذات الشهر للعام الجاري 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه عقب معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023/2024 بالرقم القومي، سينبغي على ولي الأمر دفع كافة المصروفات المقررة خلال مدة 15 يومًا، وإلا سيعتبر طلب التقديم لاغيًا وسيتم شطب اسم الطالب من خلال الموقع بشكل نهائي، كما قد شددت أن الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي في 2024، وهي تكون مسئولية ولي الأمر فقط.

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 بالرقم القومي

يتساءل أولياء الأمور، عن لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023/2024 بالرقم القومي، وذلك يكون من أجل الدخول عليه عقب ظهور النتيجة واستيفاء لحالة الطالب سواء كانت بالقبول أو التأجيل، وفي هذا الشأن سنوضح مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها، للاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 من خلال الرقم القومي، ويكون من خلال الرابط التالي.

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  • الضغط على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023/2024 بالرقم القومي.
  • ثم قم بكتابة بيانات الطالب كاملة.
  • إدخال الرقم القومي للتلميذ كما هو في شهادة الميلاد.
  • وأخيرا قم بالضغط على عبارة الاستعلام.
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