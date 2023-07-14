رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

شغل بال أولياء الأمور في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 من خلال رابط بوابة الأزهر الالكترونية عبر جوجل، وذلك عقب تفعيل الرابط الإلكتروني للتقديم في جميع المعاهد الأزهرية " المعاهد النموذجية، والعادية، المعاهد الخاصة" بالعام الجديد القادم 2023-2024 في كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، طبق الضوابط والشروط، ويتمكن أولياء الأمور معرفة نتيجة التقديم إلكترونيًا.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023

وتستعرض "الدستور" رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 بالتقرير الآتي.

يتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج تنسيق رياض الأطفال لعام 2023، وتكون من خلال رابط بوابة الأزهر، والاتباع لبعض الخطوات.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2023

قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا). اضغط على نتيجة الطلاب. قم بتحديد مرحلة الطالب الدراسية "مرحلة رياض الأطفال، أومرحلة الصف الأول الابتدائي". قم بإدخال جميع البيانات الشخصية للطالب بشكل تفصيلي. إدخال الطالب للرقم القومي للطالب الخاص به، والمكون من عدد 14 رقم. اختار المحافظة التابعة لمحل الإقامة للطالب، وذلك من خلال وضع علامة صح. انقرعلى أيقونة “عرض نتائج طلبات التقديم”. ثم بعد ذلك سوف تظهر نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2023، سواء كانت بالقبول أو كانت بالرفض، وسوف يتم ذكر السبب. ويتاح لولي الأمر طباعة استمارة القبول عقب ذلك والاتجاه إلى المدرسة، وذلك من أجل تقديمها مع جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط و أوراق التقديم بمرحلة رياض الأطفال الأزهري

هناك بعض الشروط والأوراق والتي يجب توفرها لتسجيل الطفل بمرحلة رياض الأطفال الأزهري وسوف تشمل الآتي: