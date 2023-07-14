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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الجامعات 2023.. فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات غدا

طلاب
طلاب

يبدأ مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أعماله بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات عبر مرقع التنسيق الإلكتروني بداية من غدًا السبت، وذلك وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب.

 وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ويستمر التسجيل  حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

1- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

2- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6- كليات التربية الرياضية.

7- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

8- شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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