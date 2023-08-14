محافظ كفر الشيخ: النزول بسن القبول في رياض الأطفال لـ 3 سنوات ونصف

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موافقته على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال " المستوى الأول"، بالمدارس الرسمية والخاصة " عربي"، إلى 3 سنوات ونصف، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، في الفترة من 15 من أغسطس، حتى 15 سبتمبر المقبل، يدويا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه كان قد تم فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية " عربي"، على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2023م، وحتى الأول من يوليو 2023م، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات، ووافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح باب التقديم يدويا، و النزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط.

وفي وقت سابق ، فقد تفقد محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem ، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية .

وشملت الاختبارات المجالات التالية، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي، فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من الإصابة.