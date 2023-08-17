رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 -2024

تزايد البحث في الفترة الأخيرة حول رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، عبر محركات البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

ويرغب الكثير من أولياء الأمور في التعرف على نتيجة رياض الأطفال بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2024/2023. لذلك تستعرض «الدستور» رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023، وخطوات الاستعلام، ضمن خدمة مستمرة على مدار الساعة لتقديم كافة التفاصيل التعليمية في جميع المراحل.

رابط الاستعلام عن تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالأزهر الشريف للعام الدراسي 2024/2023، من خلال الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ويمكنك الدخول مباشرة من خلال الضغط هنـــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023

- ادخل على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، الذي يتواجد رابطه بالأعلى.

- اختر أيقونة نتائج طلاب تقديم الطلاب الجدد (تفعل هذه الأيقونة فور الإعلان الرسمي للنتائج).

- اختر رياض الأطفال.

- تسجيل الرقم القومي للطالب المتقدم.

- وضع علامة صح على محافظة الإقامة.

- اضغط على كلمة عرض نتائج طلب التقديم.

- ظهور النتيجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم رياض الأطفال أزهر 2023

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض اطفال الأزهر يجب تجهيز كافة الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم رياض أطفال الأزهر 2023 /2024 والتي تتضمن الآتي:

- 6 صور بخلفية بيضاء للتلميذ.

- البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

- تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

- صورة بطاقة الأب والأم الشخصية.

- فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

- شهادة ميلاد الطفل.

- استمارة التقديم الإلكتروني.

- حافظة بلاستيكية.

شروط التقديم لرياض الأطفال بالأزهر

حدد الأزهر مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لرياض الأطفال، وذلك حتى يتم قبولهم، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

حدد الأزهر الحد الأدنى لعمر المتقدمين بالمستوى الأول لرياض الأطفال وهو 4 سنوات.

يتراوح عمر القبول لطلاب المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بين 5 سنوات و6 سنوات.

يجب أن يجتاز الطلاب الكشف الطبي بنجاح.

يجب أم يكون محل إقامة الطالب قريب من المعهد الأزهري.

أعلن الأزهر بأنه في حالة توافر أماكن في المعاهد الأزهرية فسيسمح بالتحاق الطلاب الذي هم أقل من السن بمعدل 6 أشهر.