بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتيجة التقديم بالمعاهد

تزايدت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، حيث يبحث أولياء الأمور نتائج الشهادات الأزهرية، بينما يترقب آخرون ظهور نتيجة تنسيق رياض أطفال والتقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري للعام الدراسي المقبل 2023-2024، للتوجه لتقديم الأوراق الرسمية الخاصة لإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري خلال العام الدراسي المقبل.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي يستعلم من خلالها أولياء الأمور والطلاب عن نتائج امتحانات الشهادة الأزهرية، بجانب قيامها بنشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر الشريف خلال جميع المراحل التعليمية عقب ظهورها، إضافة إلى إعلان نتيجة تنسيق تقديم مرحلتي رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا).

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية، من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، وإدخال الرقم القومي للطالب لمعرفة النتجة، وفي انتظار إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية.

وفيما يتعلق بالتقديم لمرحلتي رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي، أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، أنّ آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدجائي بجميع المعاهد الأزهرية يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التقديم في المعاهد الأزهرية 2023

وأكدت بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه تم انتهاء فترة التقدية للإلتحاق بالتعليم الأزهري (المستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي) لجميع المعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة، وجاري الإعداد للإعلان عن نتيجة التنسيق للإلتحاق بالمعاهد الأزهرية، والدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع عدد من الخطوات كالتالي:

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

- اختيار نتائج طلاب تقديم الطلاب الجدد.

- اختيار رياض الأطفال أو الصف الأول الأبتدائي.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- الضغط على كلمة "عرض نتائج طلب التقديم".