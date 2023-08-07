الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023.. نتائج التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية

زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023، والاستعلام عن نتائج التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، وكذلك معرفة موعد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف الدراسية بالأزهر، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية هي البوابة التي سوف تقوم بنشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

الاستعلام عن نتائج تقديم رياض أطفال والصف الأول الابتدائي 2023

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الاستعلام عن نتائج التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية واتباع عدد من الخطوات  كالتالي:

- الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- اختيار نتائج طلاب تقديم الطلاب الجدد. 

- اختيار رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي.

- كتابة  الرقم القومي للطالب.

- الضغط على كلمة "عرض نتائج طلب التقديم".

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 .. جدول امتحانات الدور الثاني

بنسبة نجاح 84.9%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

وعلى صعيد متصل، اعتمدت  المعاهد الأزهرية تحت قيادة  الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد جدول امتحانات الدور الثانوي لطلاب التعليم الأزهري بكافة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية.

الفقه والتوحيد. 

امتحان مادة الفقة والتوحيد يوم السبت الموافق 19 أغسطس.

الجغرافيا

امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

القرآن الكريم والحديث

امتحان مادة القرآن الكريم والحديث يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

النحو والبلاغة 

امتحان مادة النحو والبلاغة يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023.

التفسير والأدب والنصوص والمطالعة 

امتحان مادة التفسير والأدب والنصوص والمطالعة يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023.

الصرف واللغة الأجنبية الثانية 

امتحان مادة الصرف واللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.

اللغة الأجنبية الأولى 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023.

الفلسفة

امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.

التاريخ

امتحان مادة التاريخ يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023

بوابة الأزهر الالكترونية 2023 الاستعلام عن نتيائج التقديم للصف الاول الإبتدائى الاستعلام عن التقديم لمرحلة رياض الاطفال الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الازهر الالكترونية
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