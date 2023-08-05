السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 .. جدول امتحانات الدور الثاني

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر

زاد البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر في امتحانات الدور الثاني والتي تجرى حاليا في كافة محافظات الجمهورية وفقًا للجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المعاهد المختلفة (العادية، النموذجية، النموذجية الخاصة، القراءات).

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 

يرغب قطاع عريض من طلاب التعليم الأزهري معرفة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 والذي سيتم من خلاله نشر نتائج  امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر في كافة المراحل التعليمية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)  والتي تجري حاليًا داخل المعاهد الأزهرية بكافة المحافظات.

يذكر أن  الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد اعتمد جدول امتحانات الدور الثانوي لطلاب التعليم الأزهري بكافة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) خلال الأيام الماضية والتي انطلقت بالفعل ولم تتلقى غرفة العمليات حتى الآن أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية.

txt

بدء تلقي الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية بسوهاج

txt

تبدأ 19 أغسطس.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

جاء جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي والذي تم اعتماده بالفعل خلال الأيام الماضية كما يلي:-

  • امتحان مادة الفقة والتوحيد يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة القرآن الكريم والحديث يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة النحو والبلاغة يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة التفسير والأدب والنصوص والمطالعة يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة الصرف واللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.
  • امتحان مادة التاريخ يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

قد يهمك أيضًا:

txt

تفاصيل استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

txt

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يعقد اللقاء السابع والثلاثين غدا

رابط تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2023

يتم تفعيل رابط تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2023 عقب الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق حيث يتم تسجيل رغبات طلاب الشعبة الأدبية والعلمية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

اقرأ أيضًا 

التعليم : تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس غدا

رابط بوابة الازهر الالكترونية رابط بوابة الأزهر بوابة الأزهر الأزهر بوابة الازهر الالكترونية طلاب التعليم الأزهري
ads

مواد متعلقة

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 - 2024 

تنسيق جامعة العلمين 2023.. ومؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية

كيفية تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 وموعد المرحلة الأولى

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023.. ورسوم كل مادة

رابط تنسيق المرحلة الأولى 2023.. موعد تسجيل الرغبات والحد الأدني

الكليات المتاحة في تنسيق علمي علوم 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 5-8-2023

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

قناة السويس تعلن غرق قاطرة فى حادث تصادم مع ناقلة

غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى.. تعرف على التحويلات المرورية

هيئة قناة السويس: أعمال الإنقاذ جارية لانتشال القاطرة الغارقة وطاقمها المكون من 7 أشخاص

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تطورات أزمة انفصال أسما إبراهيم وموسى بعد ارتباط أقل من عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم امورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه