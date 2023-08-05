الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 .. جدول امتحانات الدور الثاني

زاد البحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 للاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر في امتحانات الدور الثاني والتي تجرى حاليا في كافة محافظات الجمهورية وفقًا للجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية للمراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المعاهد المختلفة (العادية، النموذجية، النموذجية الخاصة، القراءات).

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023

يرغب قطاع عريض من طلاب التعليم الأزهري معرفة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 والذي سيتم من خلاله نشر نتائج امتحانات الدور الثاني لطلاب الأزهر في كافة المراحل التعليمية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تجري حاليًا داخل المعاهد الأزهرية بكافة المحافظات.

يذكر أن الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد اعتمد جدول امتحانات الدور الثانوي لطلاب التعليم الأزهري بكافة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) خلال الأيام الماضية والتي انطلقت بالفعل ولم تتلقى غرفة العمليات حتى الآن أي شكوى من الطلاب أو أولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2023

جاء جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي والذي تم اعتماده بالفعل خلال الأيام الماضية كما يلي:-

امتحان مادة الفقة والتوحيد يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

امتحان مادة الجغرافيا يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

امتحان مادة القرآن الكريم والحديث يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

امتحان مادة النحو والبلاغة يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023.

امتحان مادة التفسير والأدب والنصوص والمطالعة يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023.

امتحان مادة الصرف واللغة الأجنبية الثانية يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023.

امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023.

امتحان مادة التاريخ يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023.

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رابط تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2023

يتم تفعيل رابط تنسيق جامعة الأزهر الشريف 2023 عقب الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق حيث يتم تسجيل رغبات طلاب الشعبة الأدبية والعلمية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

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