إجراء 55 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن إجراء 54 ألفا و985 عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 13 ألفا و558 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ7 أشهر الماضية، منها 8250 جراحة عيون، و1058 مخ وأعصاب، و716 جراحة أورام، و2760 قسطرة قلبية، و183 أوعية دموية، و166 قلب مفتوح، و356 عظام، و53 قسطرة بالمخ، و16 حالة زراعة قوقعة، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 54 ألفا و985 عملية جراحية، مشيرا إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد أعلنت عن أنه ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية والعلاجية بقرية تنده التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لحوالى 1690 حالة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة، التي ضمت مختلف التخصصات، قامت بتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 265 حالة جراحة، 408 أطفال، 219 باطنة، 99 نساء، 62 أسنان، 136 رمد، 142 أنف وأذن، 331 جلدية، 28 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 88 تحليلا مختلفا وعمل حالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و59 كشف مبكر للضغط والسكر، و3 حالات خلع أسنان، وتحويل 42 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 131 مترددا.