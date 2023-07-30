بدء تلقي الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية بسوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية أنه تقرر اليوم الأحد، البدء في تلقي طلبات الطعون علي نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس المقبل بالإدارات التعليمية.

وأوضحت منطقة سوهاج الأزهرية في بيانٍ لها، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية ذكرت في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم غلكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.

كما أوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير علي الطالب وولي الأمر.