مصدر يكشف لـ "الدستور" السبب وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة

كشف مصدر عن تفاصيل جديدة حول الحريق الذي نشب في مبنى ديوان عام وزارة الأوقاف، في منطقة باب اللوق بمحافظة القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن النيران اشتعلت بالدور الثاني والثالث في المكاتب الإدارية، مشيرًا إلى أنه على الفور تم إبلاغ قوات الدفاع المدني، لإنقاذ المبنى الأثري في أسرع وقت ودون خسائر.

وفي سؤال حول سبب الحريق، أشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف عن سبب الحريق، ولم يكن هناك أحد من الموظفين في المبنى سوى عمال الأمن، وهم مسئولون عن المبنى منذ أن تم إخلاؤه والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه منذ أسابيع علم موظفون داخل الوزارة باختفاء محتويات من المقر القديم بوزارة الأوقاف المتواجد بباب اللوق، وذلك دون أن يعلم أحد أين ذهبت هذه المحتويات.

وحول وجود شبهة جنائية لوقوع الحريق، قال المصدر إنه من المتوقع حدوث كل شيء، خاصة وأن المبنى خالٍ من الموظفين، ولا يستطيع أحد أن يجزم بما حدث، والتحقيقات سوف تكشف عن تفاصيل الحادث ومن المتسبب فيه وما اختفى من مقر ديوان عام الوزارة السابق.

لم يتسن للدستور التأكد من صحة اختفاء محتويات من المقر القديم بوزارة الأوقاف الموجود في باب اللوق حتى الآن، وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل لاحقًا.