موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وحكم صيامه

يبحث موظفي القطاع العام والخاص عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 والتي يحصلوا فيه على إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري حيث تعد من ضمن إجازات أعياد المسلمين والتي تشمل (عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي، رأس السنة الهجرية).

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

تعطل الحكومة كافة المصالح والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والشركات القابضة والوحدات المحلية في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والذي يوافق يوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ و27 سبتمبر 2023 م وهي إجازة في مصر ومعظم الدول العربية.

تقيم دار الإفتاء والأزهر الشريف احتفالات رسمية في ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور وفد من رئاسة الجمهورية تبدأ بآيات من القرآن الكريم ومجموعة من الإنشاد الديني في مدح الرسول صل الله عليه وسلم وحفلات الذكر والثناء في الشوارع والميادين العامة وحث الناس على الصدقات وإطعام الطعام والصلاة والقيام.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1445

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الاحتفال بيوم مولد الرسول صل الله عليه وسلم جاز شرعا من باب التعظيم والاحتفاء والفرح بميلاد الحبيب المصطفي صلوات الله عليه وسلم شرطة إلا تتم فيه أي أعمال محرمة أثناء الاحتفال.

يذكر أن بداية احتفال المصريين بالمولد النبوي كان في عهد الفاطميين حيث كانت توزيع حلوى في الشوارع والميادين العامة واستمر الاحتفال به على هذا المنوال حتى يومنا هذا حيث يشتري المصريين حلوى المولد النبوي الشريف خلال شهر ربيع الأول من كل عام مع حفلات لمدح الرسول صلوات الله عليه في الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

حكم صيام المولد النبوي الشريف 1445

أوضحت دار الإفتاء أن صيام يوم 12 من شهر ربيع الأول من كل عام في ذكرى المولد النبوي جاز شرعا حيث أن النبي صلوات الله عليه وسلم كان يصوم في يوم مولده شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الإيجاد وكان يحب الاحتفال بطاعة الله عز وجل في كافة المناسبات سواء بالصيام أو الصلاة.

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