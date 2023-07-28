موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023

يكثر البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 المرتقبة خلال العام الجاري مع اقتراب نهاية العام وحساب إجازات المناسبات الرسمية المتبقية خلال العام.



موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

نوضح في هذا التقرير موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 والإجازات المتبقية خلال العام.

ويكون موعد إجازة المولد النبوي للعام الهجري 1445 يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 وهو الموافق بالهجري 12 ربيع الأول.

ويكون يوم المولد النبوي إجازة رسمية من الدولة وفق الأجندة الرسمية لإجازات 2023.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل يوم إجازة المولد النبوي إلى الخميس 28 سبتمبر بدلا من الأربعاء وهو النظام المتبع في الإجازات الرسمية في الوقت الحالي.

وتكون إجازة المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك للقطاع الخاص.

العطلات الرسمية في يوليو 2023

وتبقى في يوليو آخر عطلتان رسميتين وهما اليوم الجمعة 28 يوليو والسبت 29 يوليو 2023.



العطلات الرسمية خلال أغسطس 2023

الجمعة 4 أغسطس 2023

السبت 5 أغسطس 2023

الجمعة 11 أغسطس 2023

السبت 12 أغسطس 2023

الجمعة 18 أغسطس 2023

السبت 19 أغسطس 2023

الجمعة 25 أغسطس 2023

السبت 26 أغسطس 2023



ولا توجد أي إجازات رسمية لمناسبات خاصة خلال شهر يوليو 2023.

وتكون أول إجازة رسمية هي إجازة المولد النبوي الشريف في شهر سبتمبر المقبل.



الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

يتبقى خلال عام 2023 إجازة رسمية واحدة فقط وهي ذكرى ثورة السادس من أكتوبر للعام 2023.