الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 1455 وحكم الاحتفال به

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 1455 وحكم الاحتفال بها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 1445

يوافق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023، وهو يوم إجازة رسمية لجميع العاملين فى المصالح الحكومية والوزارات والهيئات الحكومية وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص.

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حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 

ودائما يكون هناك جدل متداول بشأن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ومن ناحيتها حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل فى هذا الأمر من خلال إجابتها بشأن إحدى الأسئلة التى وجهت لها من أحد المواطنين على موقعها الإلكترونى متسائلا عن حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إن الاحتفال بالمولد النبوي 2023 يأتي كتعظيمٌ واحتفاءٌ وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ حيث أنه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان".

ولفتت الإفتاء إلى أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.

إجازات شهر أغسطس 2023 

من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها هى إجازات شهر أغسطس 2023 والتي جاءت كالتالى :

يوم السبت 5 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم السبت 12 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم السبت 19 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يوم السبت 26 أغسطس 2023 وهى الإجازة الأسبوعية.

يذكر أنه لا يوجد إجازات رسمية في شهر أغسطس ٢٠٢٣ المقبل 

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 1455 الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية إجازات شهر أغسطس 2023 حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دار الافتاء المصرية

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