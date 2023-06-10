السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

موعد الاحتفال بالمولد  النبوي الشريف  2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023

 يأتي الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد في يوم 8 من شهر أكتوبر 2023 وهو الموافق  12 من الشهر الهجري ربيع الأول، ويأتي الاحتفالات بإقامة الزينة في الشوارع وتصنيع حلوى خصيصًا للاحتفال بالمولد النبوي بالإضافة لتبادل الزيارات العائلية وإقامة الولائم وأحياء سنة سيدنا محمد بمجالس الذكر والصلاة عليه.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

يحصل المصريون العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية في ذكرى الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وهي تأتي في نفس يوم ذكرى الاحتفال وهي المزمع الحصول عليها يوم 8 اكتوبر القادم 2023 .

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي لدى المصريون 

 يبدأ الاحتفال بذكرى المولد النبوي ليس يوم مولده ولكن يبدأ الاستعداد يه  مع بداية  شهر ربيع الأول وهو الشهر الذي ولد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث تبدأ خطب الجمعة منذ بداية الشهر في الحديث عن مولد الرسول وتذكير الناس ببركات يوم مولده عليه أفضل الصلاة والسلام.

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وتكثر إقامة حلقات الذكر والابتهالات التي تصف الرسول الكريم، ويعبّر بها المصريون عن حبهم واحترامهم له - صلى الله عليه وسلم - بقصائد المدح النبوية.

يذكر أن سيدنا محمد وُلد في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي وافق العام الميلادي 571 م وكان يتيم الأب فقد توفي والده عبد الله  وهو جنين في بطن أمه السيدة آمنة بنت وهب، فقام بتربيته جده عبد المطلب أحد أشراف قريش.

ماتت أمه السيدة آمنة وهو طفل صغير وبعد وفاة جده عبد المطلب رباه عمه أبو طالب وعمل رسول الله  صلى الله عليه وسلم في صغره برعي الأغنام ثم بالتجارة وكان يلقب بالصادق الأمين وتزوج في عمر الخامسة والعشرين من السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) واستقبل الوحى وهو فى الأربعين من عمره .

توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة المشرفة.

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