إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.. تبدأ يوم الوقفة وتنتهى فى اليوم الرابع للعيد

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد الإجازات المتبقية فى 2023 من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 2023

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك هى خمسة أيام حسب ما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، تبدأ بيوم وقفة عرفات وتنتهى مع رابع أيام عيد الأضحى.

موعد وعدد إجازات عيد الأضحى المبارك 2023

اليوم الأول: الثلاثاء 27 يونيو 2023

يبدأ اليوم الأول من أيام الإجازات الخمسة الممنوحة لموظفى القطاعين العام والخاص هو يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو الحالى 2023، وهو الموافق لوقفة عرفات حسب ما نشر على الموقع الرسمى للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

اليوم الثانى: الأربعاء 28 يونيو 2023

يكون اليوم الثانى من إجازات عيد الأضحى 2023 هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الحالى، وهو اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك حسب ما نشر على الموقع الرسمى للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

اليوم الثالث: الخميس 29 يونيو 2023

ويكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يونيو 2023 هو اليوم الثالث من عدد الإجازات الممنوحة لموظفى القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى ويوافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك 2023

اليوم الرابع: الجمعة 30 يونيو 2023

ويكون الجمعة الموافق 30 من شهر يونيو الحالى 2023 هو اليوم الرابع من عدد أيام الإجازات الممنوحة لموظفى القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الاضحى المبارك ويوافق اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة أيام.

اليوم الخامس: السبت 31 يونيو 2023

ويكون السبت الموافق 31 من شهر يونيو الحالى 2023 هو اليوم الخامس والأخير من عدد أيام الإجازات الممنوحة لموظفى القطاعين العام والخاص بمناسبة شهر يونيو 2023 وهو اليوم الأخير من أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام.