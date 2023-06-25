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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد المولد النبوي 2023.. وأسعار حلوى المولد 1444

المولد النبوي 1444
المولد النبوي 1444

قبل إجازة عيد الأضحى المبارك زاد البحث عن موعد المولد النبوي 2023 حيث يحصل فيها موظفي الدولة والقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر حيث يحتفل كافة المسلمين في مختلف بقاع الأرض بذكرى ميلاد رسول الله صل الله عليه وسلم.

موعد المولد النبوي 2023

يكثر الملايين من المسلمين بالعديد من الأعمال الصالحة في موعد المولد النبوي 2023 في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1444 والذي يصادف يوم الثامن من أكتوبر 2023 احتفالا به حيث يكثر من قراءة القرآن الكريم و إطعام الفقراء و التسبيح والذكر والاستغفار وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي كان يفعلها النبي الكريم في وقت ميلاده.

وقد تم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على المصريين في الشوارع منذ عهد الدولة الفاطمية حيث ارتبط الحلوى بالاحتفال بذكرى المولد سنويا واستمرت إلى يومنا هذا بالإضافة إلى الأناشيد والابتهالات الدينية في الشوارع  والشوادر المعدة للاحتفال في كافة المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

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تعرف على موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023

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أسعار حلوى المولد النبوي 2023

تتفاوت أسعار حلوى المولد النبوي وفقا للمحلات التجارية من حيث الجودة حيث تتراوح أسعارها من 150 - 1500 جنيه وفقا لحجم وجودة الخامات التي تستخدم في الصناعية ولم تحدد حتى الآن محلات الحلويات أسعار علب الحلوى المشكلة أو أسعار كل نوع في حلوى المولد على حد حيث يتم استيراد الكثير منها من الخارج وفقا لأسعار العملات الأجنبية.

ويحذر الأطباء من الإفراط في تناول حلوى المولد النبوي الشريف خاصة لمرضي السكر والذين يعانون من السمنة المفرطة ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكبد ومرضى الكلى، وذلك بسبب السكر الزائد والذي يتسبب في مشاكل صحية لمرضي السكر أو الراغبين في إنقاص أوزانهم نظرا لضعف المناعة وغير ذلك.

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تعرف على موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 2023

حكم صيام المولد النبوي الشريف 1444

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم المولد النبوي الشريف سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم ويجب الاقتداء به في كافة أمور الحياة وعلى رأسها الصيام وكثرة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن.

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