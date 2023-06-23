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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مسرح الطفل بسوهاج يقدم "حكايات عروسة المولد"

جانب من العرض
جانب من العرض

ضمن موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، شهد مسرح نادي المحليات بسوهاج، الخميس، العرض المسرحي "حكايات عروسة المولد" لقصر ثقافة الطفل بسوهاج.

تدور فكرة العرض حول قيمة القصص والحكايات القديمة التي تتضمن مواعظ وقيم، وتقوم توتة عروسة المولد بسرد وحكي أصل الأغاني القديمة للأطفال في ثلاث حكايات جميلة ومشوقة.

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العرض تأليف هجرة الصاوي، تصميم استعراض محمد حمدي، تصميم ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، مخرج منفذ أبو بكر مظهر، إخراج مصطفى إبراهيم.

جاء العرض بحضور لجنة المشاهدة المخرج شاذلي فرح، والمخرج حمدي حسين، وقدم بإشراف فرع ثقافة سوهاج برئاسة جلال أبو الدهب، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

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ضمن موسم مسرح الطفل موسم مسرح الطفل قصور الثقافة العرض المسرحي حكايات عروسة المولد

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