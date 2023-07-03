موعد مولد النبي 2023 وأهم رسائل المعايدة.. من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك عقب انتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي موعد مولد النبي 2023 وأهم رسائل المعايدة للمسلمين في جميع البلاد.

موعد مولد النبي 2023 وأهم رسائل المعايدة



يأتي الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد في يوم 8 من شهر أكتوبر 2023 وهو الموافق 12 من الشهر الهجري ربيع الأول.



ويحصل عدد من المصريين العاملين في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهي تأتي في نفس يوم ذكرى الاحتفال وهي المزمع الحصول عليها يوم 8 اكتوبر القادم 2023.

موعد مولد النبي 2023 وأهم رسائل المعايدة

-موعد مولد النبي 2023 وأهم رسائل المعايدة.. وفي ذات السياق تكثر العبارات التي يسعى البعض لإرسالها للأصدقاء والأحباب بمناسبة مولد النبوي، وما هو نرصده في التالي:

-يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

-وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

-أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.

-الليلة أفراح وسرور صارت الدنيا تنور نبارك لكم ميلاد الرسول.

-أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

-كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.

-يا طيور الفرح غرّدي بهجة بمولد الهادي الأمين، ويا عيون القلب تهيأ للسرور، فها هو مولد الهادي جاء لينثر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد.

-كل عيد مولد نبوي وراية الإسلام خفاقة عالية والمسلمون في أفضل حالٍ بإذن الله، عيد مولد نبوي مبارك محملًا بالخير والبركة والسرور الذي لا ينضب أبدًا.

-كما في كل عيد مولد يمر، لا يمكن أن تمضي هذه المناسبة الجميلة العظيمة دون طقوسٍ لها قدسيتها ومهابتها، لأنه عيد مولد سيد الكونين، كل عام وأنتم بألف خير.