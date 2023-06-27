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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فيديو.. مصطفى حسنى: سيدنا النبى نصحنا بـ4 أذكار يوميًا

مصطفى حسنى
مصطفى حسنى

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسنى، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصحنا بأربعة أذكار، أول ذكر للنبي وصى به قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وتابع حسنى، خلال تغطية خاصة ليوم عرفة على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندك مائة لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده الذكر الأول، الذكر التاني ألف لا إله الا الله الذكر التالت ألف صلاة على النبي. الذكر الرابع ألف استغفار. يبقى مية لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألف لا إله إلا الله ألف صلاة على النبي. بالصيغة المحببة".

وتقدم قناة "الناس" تغطية خاصة ليوم عرفة من المشاعر المقدسة وتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات.
وتستضيف قناة "الناس" كوكبة من علماء الأزهر الشريف للحديث عن ركن الحج الأعظم، وفضل هذا اليوم وما يجب على المسلم فعله للفوز بثواب يوم عرفة المبارك.

مصطفى حسني قناة الناس عرفات الأزهر الشريف

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