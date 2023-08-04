موعد إجازة المولد النبوى 2023

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"الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

إجازة المولد النبوي 2023، هي إجازة رسمية يحصل عليها جميع الموظفون في المصالح الحكومية والشركات والوزارات التابعة للحكومة، كذلك يحصل عليها أيضًا جميع العاملين بالقطاع الخاص، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على صفحتها بموقع التواصل الإلكتروني الفيسبوك موعد إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام 2023، وهي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، ويحتفل المسلمون في كافة بقاع العالم بالمناسبة الدينية وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مصر ومعظم الدول الإسلامية ومدتها يوم واحد.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف؟

دائمًا يثار الجدل حول الاحتفال بعدة مناسبات دينية ومدى شرعية هذا الاحتفال، ومن بين هذه المناسبات الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وحول مدى اتفاق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع الشرع، قالت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني ردًا على هذا السؤال الذي جاء من أحد المتابعين للصفحة بأن "الاحتفال بالمولد النبوي 2023 يأتي كتعظيمٌ واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ حيث أنه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان".

وأوضحت الافتاء، أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.

طريقة تحديد موعد المولد النبوى الشريف؟

يذكر أنه بناءا على ما ذكره السلف من الصحابة والتابعين فإن موعد المولد النبوي الشريف تم تحديده بتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول في التقويم الهجري، وقد يختلف التاريخ من دولة لأخرى اعتمادًا على طريقة حساب واعتماد التقويم الهجري في تلك الدول.