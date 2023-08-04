طارق السعيد: أوسوريو أخطأ بشكل كبير مع الزمالك.. وهناك إيجابيات ظهرت خلال البطولة العربية

وجّه طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، التحية لجماهير نادي الزمالك، التي دعمت الفريق وساندت اللاعبين والجهاز الفني بقوة أمام النصر السعودي وطوال مشوار الفريق الأبيض في البطولة العربية للأندية المقامة في السعودية، مشيدا أيضا باللاعبين الذين قدموا أداء جيد.

وقال السعيد عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق الزمالك كان يسير بشكل جيد حتى قيام أوسوريو بالتدخل والدفع بعدة تغييرات تسببت في تراجع الأداء، كل الناس ترى أنه أخطأ وتعددت الأخطاء من جانب المدرب منذ قدومه للفريق الأبيض، وخروج الزمالك مشرف لكن هناك علامات استفهام على تغييرات أوسوريو".

وأضاف: "أوسوريو أخطأ بشكل كبير، ولن نبخس حق لاعبي الزمالك، وعلينا أن نبدأ في التخطيط للموسم الجديد من حيث انتهينا".

وواصل: "الزمالك كان من أفضل فرق المجموعة، ولم يكن يستحق الخسارة أمام الشباب وكان من الممكن الفوز اليوم على النصر".

وختم: "هناك إيجابيات ظهرت على أداء الزمالك في البطولة العربية وظهر ذلك في الروأفضل لترابط بين اللاعبين وزاد الانسجام داخل المستطيل الأخضر".

وقدم الزمالك مباراة جيدة أمام النصر السعودى، جدا لكنه لم يحقق شئ بعدما ودع البطولة مبكرا، رغم انه استطاع ان يظهر بشكل أفضل من فريق يمتلك كل الامكانيات التي يمتلكها الزمالك .

وربما كانت الفرصة أفضل أمام الزمالك في مباراته الثانية التي خسرها امام الشباب السعودى فى الجولة الثانية، بعد الفوز الكبير الذى حققه فى الجولة الاولى على حساب الاتحاد المنستير التونسى الا أن الزمالك وضع نفسه فى موقف صعب بعدما رهن تأهله للدور التالى من البطولة على حساب النصر المرشح القوى للفوز بالبطولة فى ظل وجود ترسانة من النجوم الكبار .