توقيف 2 من أفراد البحرية الأمريكية بتهم أمنية "خطيرة"

قال مسؤولون أمريكيون، إن اثنين من أفراد البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي والصين.

وتم القبض على بحار يبلغ من العمر 22 عامًا على متن سفينة في سان دييجو، بتهمة التآمر لإرسال معلومات دفاع وطني إلى مسؤولين صينيين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين لم يسمح لهم بمناقشة الأمر علنًا، فتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال المسؤولون، إن بحارًا آخرًا اعتقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلس ووجهت إليه تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني، ولم يتضح ما إذا كانت الحالتان مرتبطتين.

ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق عندما اتصلت بها "الأسوشيتدبرس".

ومن المتوقع أن يعلن المسؤولون الفيدراليون عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي مقرر بسان دييجو في وقت لاحق اليوم.