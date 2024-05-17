الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير فرنسية: موناكو وجالطه سراي يتنافسان على ضم عبدالمنعم

محمد عبد المنعم ومودريتش
محمد عبد المنعم ومودريتش

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن هناك اهتمام من جانب ناديي موناكو الفرنسي وجالطه سراي التركي للحصول على خدمات محمد عبد المنعم مدافع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للنسخة الفرنسية من موقع "فوت ميركاتو"، فإن هناك اهتمام كبير من جانب نادي موناكو للحصول على خدمات مدافع الأهلي ومنتخب مصر الذي يقدم مستويات مميزة مع المارد الأحمر.

وأشار التقرير الذي نشره الموقع الفرنسي إلى أن محمد عبد المنعم كان أحد نجوم منتخب مصر الذي حصل على وصيف أمم إفريقيا 2021.

ويستعد محمد عبد المنعم للمشاركة مع الأهلي أمام الترجي التونسي غدًا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال

يحل المارد الأحمر ضيفا ثقيلا على نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على ستاد رادس الشهير، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، على لقب دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

 

القناة الناقلة لذهاب نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والترجي التونسي

تنقل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر انطلاقها في تمام العاشرة مساء غدا السبت، على الهواء مباشرة، عبر أحد شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

حكام ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يقود الحكم الجزائري الدولي الشهير مصطفى غربال، مهمة إدارة ساحة مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، على ملعب رادس، في العاشرة مساء غدا السبت.

ويعاون غربال في مهمته، مواطنيها مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا.

بينما على غرفة الـVAR، يتولها الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الرواندية سليما ميكسونجا، والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

اقرأ أيضا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الاهلى محمد عبد المنعم موناكو جالطة سراى عبد المنعم

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