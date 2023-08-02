الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تبدأ 19 أغسطس.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

طلاب
طلاب

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني، والتي من المقرر أن تبدأ في 19 أغسطس الجاري، وتنتهي في 28 أغسطس 2023.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني  

 وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي 50738 طالبًا وطالبة، من البنين 27435 طالبًا، و23303طالبة.

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية كالآتي ..

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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني
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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني
May be an image of text
جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني
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جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني

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تهنئة أوائل الثانوية الأزهرية 2023

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أجرى اتصالات هاتفية، الأسبوع الماضي،  هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. 
ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2023

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%.

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