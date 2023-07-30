الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم فى منازلهم

محافظ الغربية يزور
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية

حرص محافظ الغربية، على زيارة ثلاثة من أبنائه أوائل الثانوية الأزهرية في منازلهم وذلك لتهنئتهم لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام ٢٢/٢٣، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية.

 

وزار محافظ الغربية كلا من الطالب عصام هلال الحريري، الطالب بمعهد العامرية مركز المحلة والحاصل على المركز الأول علمي بمجموع 649 بنسبة 99.85%، والطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار، الطالبة بمعهد فتيات أكوه الحصة مركز كفر الزيات، والحاصلة على المركز الأول للمكفوفين بمجموع 588 بنسبة 93.33%، كما زار الطالبة ندى حسين السعودي، الطالبة بمعهد فتيات المحلة والحاصلة على المركز الثاني مكرر في الشعبة الأدبية بمجموع 614 بنسبة 97.46% .

 

وقال المحافظ، للأوائل إن هذه هي بداية النجاح وأتمنى لكم مزيداً من التفوق في حياتكم الجامعية والمهنية، موجهاً التهنئة لأولياء أمور الأوائل لدورهم الأساسي في تفوق أبنائها إلى جانب دور المعاهد الأزهرية والمعلمين القائمين على التدريس بها.

 

وأوضح رحمي أن محافظة الغربية اعتادت على أن يتربع أبناؤها المراكز الأولى في كافة الشهادات على مستوى الجمهورية سواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، مطالباً الطلاب بمزيد من التفوق في المرحلة الجامعية، كما استمع المحافظ إلى أمنيات وطلبات الأوائل، موجها بسرعة تلبيتها على الفور.

محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
محافظ الغربية يزور أوائل الثانوية الأزهرية
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