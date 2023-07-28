فتاة تنهى حياتها لرسوبها فى امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

أقدمت فتاة على الخلاص من حياتها والانتحار بتناول قرص مبيد حشري من الحبوب التي تُستخدم في حفظ الغلال، وذلك داخل منزل أسرتها في قرية ميت حمل التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ فور ظهور نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية وتأكد رسوبها.

المعلومات الأولية أفادت بأن الفتاة قد لفظت أنفاسها الأخيرة إثر تناولها قرص حفظ الغلال داخل منزل أسرتها في قرية ميت حمل التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك بعد رسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية.

فيما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.