السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبة نجاح 84.9%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة امتحانات
اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 بنسبة نجاح 84.9%.

وقالت المحافظة، في بيان، إنه تقدم للامتحان 33374 طالبا وطالبة حضر منهم 25828 نجح منهم 21927 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 90%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولى 97.9%.

الدور الثاني الشهادة الاعدادية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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