السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الأخيرة على الإنترنت.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي، بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن الإنتهاء من رصد الطلبات المقدمة للصف الاول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2023.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء بمحافظات مصر لمعرفة تفاصيل نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي من خلال بوابة الأزهر، لذلك يرصد موقع “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الآباء والأمهات للحصول على رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي

يستطيع أولياء الأمور الحصول على  نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري من خلال رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، وذلك من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطالب وستظهر النتيجة في الحال بعد التأكد من تسجيل البيانات وذلك من خلال هذا الرابط: أضغط هنا.

رابط نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهرى 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري

في السطور التالية إليكم الأوراق التي يجب تحضيرها للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري:

1 - 6 صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6.
2 - شهادة الميلاد الأصلية للطالب “حديثة”.
3 - صورة من بطاقة لي الأمر “الأب والأم”.
4 - إيصال مرافق “مياه - غاز - كهرباء”.
5 - دوسيه بلاستيك.
6 - ملف التقديم.
7 - البطاقة الصحية للطالب “دفتر الصحة”.
8 - استمارة الكشف الطبي مختومة من التأمين الصحي.

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