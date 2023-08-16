رابط فعال| نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر
حالة من الترقب والانتظار تشغل أذهان أولياء الأمور معرفة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وذلك خلال الأيام القادمة، عقب أن أقترب ميعاد إعلان النتيجة بالعام الدراسي الجديد وإعلان جميع أسماء الطلاب المقبولين في الصف الأول الابتدائي.
نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023
وتنشر "الدستور" في السطور القادمة معرفة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.
نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 من خلال الاسم فقط
حيث تعلن نتائج قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، وذلك عقب استيفاء ملفات المقبولين وتكون بمعرفة شيخ المعهد بمكان بارز يسهل على أولياء الأمور الاطلاع عليه، عقب استبعاد من لم يتقدموا في 15 يومًا من إعلان نتائج التنسيق، حيث سيتم استبعادهم من التنسيق، وسيُعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر بالتحاق ابنه/ ابنته في الأزهر الشريف، وذلك لعدم التزامه بالضوابط، وسيصعد البديل له عقب عرض الحالات للجنة التنسيق الإلكتروني.
حيث فتح الأزهر الشريف في مصر باب التقديم إلى الصف الأول الابتدائي بحيث سيكون الحد الأدنى للقبول عمر 6 سنوات إلى سن 9 سنوات، وفي حال الوجود للأماكن الشاغرة في مرحلة الصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن لعمر 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، ويستثنى من شرط الكثافة بحدود 20% ترصد منها نسب 10 % لمن له أخ مقيد أو لمن له أخت مقيدة بذات المعهد، كما سترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية بحال الإقبال الشديد على المعهد.
رابط بوابة الأزهر لنتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023
حيث أن يتم الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية في مصر من خلال الضغط من هذا الرابط من هنا، للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.
ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.
شروط القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2023
- ألا يقل عمر الطفل المتقدم للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال الأزهري والتعليم الأزهري عن عمر 4 سنوات.
- ألا يقل عمر الطفل عند التقديم في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال عن 5 سنوات ولا يزيد عن سن 6 سنوات.
- يقل عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري عن سن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2022.
- في حالة وجود أماكن شاغرة في المعاهد الأزهرية يجوز النزول بالسن 6 أشهر.
- يمكن دون مخالفة شرط السن ، كما أوضحنا في موقع خمس خطوات ، يمكن قبول كل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد الأزهري واستثنائه من شرط الكثافة المقررة في حدود نسبة لا تتجاوز 10%.
- لا يجوز تقديم جميع أوراق الطلبة في أكثر من معهد بوقت واحد.
- يكتب ولي أمر الطالب وجود إقرارا يفيد بأن قبول لكافة أوراق ابنه ليس نهائيًا إلا عقب ظهور النتيجة الرسمية المعتمدة من خلال المنطقة التابع لها.
- تحديد الحد الأقصى لسن القبول بالصف الأول الابتدائي ب (9) سنوات.
- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا بالمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال بالصف الأول الابتدائي.