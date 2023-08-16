رابط فعال| نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

حالة من الترقب والانتظار تشغل أذهان أولياء الأمور معرفة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، وذلك خلال الأيام القادمة، عقب أن أقترب ميعاد إعلان النتيجة بالعام الدراسي الجديد وإعلان جميع أسماء الطلاب المقبولين في الصف الأول الابتدائي.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتنشر "الدستور" في السطور القادمة معرفة نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 من خلال الاسم فقط

حيث تعلن نتائج قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023، وذلك عقب استيفاء ملفات المقبولين وتكون بمعرفة شيخ المعهد بمكان بارز يسهل على أولياء الأمور الاطلاع عليه، عقب استبعاد من لم يتقدموا في 15 يومًا من إعلان نتائج التنسيق، حيث سيتم استبعادهم من التنسيق، وسيُعد هذا بمثابة تنازل رسمي عن حق ولي الأمر بالتحاق ابنه/ ابنته في الأزهر الشريف، وذلك لعدم التزامه بالضوابط، وسيصعد البديل له عقب عرض الحالات للجنة التنسيق الإلكتروني.

حيث فتح الأزهر الشريف في مصر باب التقديم إلى الصف الأول الابتدائي بحيث سيكون الحد الأدنى للقبول عمر 6 سنوات إلى سن 9 سنوات، وفي حال الوجود للأماكن الشاغرة في مرحلة الصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن لعمر 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول، ويستثنى من شرط الكثافة بحدود 20% ترصد منها نسب 10 % لمن له أخ مقيد أو لمن له أخت مقيدة بذات المعهد، كما سترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية بحال الإقبال الشديد على المعهد.

رابط بوابة الأزهر لنتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

حيث أن يتم الدخول على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية في مصر من خلال الضغط من هذا الرابط من هنا، للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

شروط القبول في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2023