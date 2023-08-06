الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

نهى برادة: لم أتوقع تكريمى.. وفوجئت بمكالمة الفنان محمد رياض

محمد رياض
محمد رياض

تعد نهى برادة من أهم الشخصيات المعروفة فى عالم الديكور المسرحى فى مصر والوطن العربى، ولم يقتصر اهتمامها بالديكور المسرحى فقط بل تجاوزته بشغفها لعدد من الفنون البصرية الأخرى.

وبدأت رحلتها فى عالم الديكور منذ أكثر من ٤٠ عامًا، وصممت ديكورات أكثر من ٢٠٠ مسرحية ما بين مسارح القطاع العام والقطاع الخاص، منها مسرحيات تعد الأشهر فى تاريخ المسرح المصرى والعربى.

وعن تكريمها بالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته السادسة عشرة، قالت: «سعيدة للغاية بهذا التكريم الذى يحمل لى الكثير من المشاعر والحب والتقدير ورد الجميل، خصوصًا وقد جاء من مهرجان بلدى وأنا على قيد الحياة.. التكريم بالمهرجان القومى للمسرح شىء عظيم وشرف لأى فنان». 

وأضافت: «لم أكن أتوقع هذا التكريم، لأنى غبت عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة وهذا شىء أسعدنى أكثر، وفاجأتنى مكالمة الفنان محمد رياض، رئيس الدورة الحالية». وعن أعمالها، قالت: أول عمل مسرحى صممته كان مسرحية «خان الخليلى» من إخراج حسين كمال، ثم مسرحية «هاملت» مع الفنان كرم مطاوع، وأول عمل تصميم معمارى هو «واجهة المسرح السحرى»- دار الأوبرا حاليًا، مضيفة: من أحب الأعمال إلى قلبى مسرحية «شارع محمد على» و«مسرحية بشويش».

وذكرت أن ما وصلت إليه يعود الفضل فيه إلى المخرج الكبير السيد بدير والمخرج كمال ياسين وأيضًا فنان العرائس ناجى شاكر أول مصمم عرائس مسرحى.

وأشادت بالفنانة القديرة الراحلة سهير البابلى من خلال العمل معها فى مسرحية «ريا وسكينة»، قائلة «إنها كانت فنانة على خلق فى التعامل مع الآخرين وهى من أحب الفنانات إلى قلبى».

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