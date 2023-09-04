الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وموعد التظلمات

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بعد أن أدى 119 ألف 348 طالب/طالبة الامتحانات خلال أغسطس الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وموعد التظلمات

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

اعتمد اليوم الاثنين رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب بنسبة 89.04%.

وتوفر جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الرابط التالي هنا ، ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر عرض النتيجة فتظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

وستوفر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عن طريق موقعها خلال ساعات ، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوى الدور الثاني بالضغط على رابط بوابة الثانوية العامة من هنا.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم في تلقي التظلمات على نتيجة 3 ثانوى الدور الثاني اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، ولمدة أسبوع.

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

موعد تنسيق الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن  فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني في وقت لاحق بعد أن أغلقت المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول لكتابة رغباتهم خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس حتى يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر . 

ويمكن للطلاب كتابة رغبات الالتحاق بالكليات فور اعلان موعد إعادة فتحها من خلال الرابط التالي هنا.

ولن يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

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بوابة الأزهر الإلكترونية 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

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