لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للكليات والمعاهد.. وموعد اختبارات القدرات

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب حاليا خاصة عقب فتح مكتب التنسيق باب التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب قدرات خاصة في الدراسين خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك يوم الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، …) بنظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات تفعيل لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات المصرية أن تنسيق الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية سيكون وفقا ضوابط تنسيق العام الماضي 2022-2023 حيث تم اعتمد نسبة 10% من إجمالي المقبولين بالجامعات المصرية لهم في كافة الكليات المتاحة لهم ويتم إعلان النتائج من خلال نفس موقع تسجيل الرغبات بإدخال بيانات الطالب بدقة (الاسم باعي، رقم الجلوس، الشعبة الدراسية).

موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

تجرى اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وذلك حلال الفترة من يوم 2 - 6 سبتمبر 2023 في كافة الكليات التي تطلب من دراسيها قدرات خاصة لاستيعاب المناهج الدراسية ولعل أبرز الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية ما يلي:-

كلية الهندسة.

كلية الفنون الجميلة شعبة العمارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الاقتصاد المنزلي.

كلية التربية شعبة التعليم الفني.

كلية التربية النوعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كلية التجارة.

كلية الزراعة.

كلية التمريض.

المعاهد العليا.

يتم اخطار مكتب التنسيق نتائج القبول في اختبارات القدرات التي أجريت ليتم الترشيح للكليات وفقا للطلاب المجتازين الاختبارات بالإضافة إلى توافر شروط الالتحاق المتعارف عليها من مجموع الطالب والتوزيع الجغرافي.

موعد تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

يجرى تنسيق الجامعات لطلاب الدبلوم الفني خلال بمراحله الثلاثة خلال شهر سبتمبر الجاري وذيك قبل انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024 في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ليتمكن الطلاب من التقديم في الكليات المرشحين إليها.

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