تفاصيل موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل التنسيق للدبلومات الفنية بنوعيها المختلفة للعام الدراسي القادم 2023/2024.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

في هذا التقرير نرصد تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات ورابط الموقع الالكتروني الخاص بتنسيق الدبلومات الفنية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق دبلوم المدارس الفنية نظام "3- 5" سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتين بعد الثانوية" من يوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 حتى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات تنسيق رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا.

يتم اختيار أيقونة خدمات تنسيق الشهادات الفنية فور بدء عملية التنسيق لهم

ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري

إرشادات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق يكون متاح تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة والتي تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميًا خلال أيام المرحلة فيما عدا اليوم الأخير يتم غلق التنسيق في الساعة الـ7 مساء.

كما يمكن تسجيل الرغبات عن طريق الحاسب الشخصي للطالب على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

سيكون متاح أمام طلاب الدبلومات الفنية قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليهم اختيار رغباتهم، بعد إدخال الرغبات يمكن طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطي البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

مع العلم أنه يمكن تعديل رغباتك عدة مرات ويحفظ الموقع أخر تعديل قام به الطالب على الموقع.

خطوات تنسيق رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات

بعد الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

تحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ... ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

إدخال رقم جلوس الطالب في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح

‌ثم يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.