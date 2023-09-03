الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وموعد التقديم

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 محور اهتمام مئات الطلاب، وذلك للإلتحاق بالكليات التي يرغبون فيها من التي تتيحها لهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتطلب اجتياز امتحانات لقياس القدرات التي تؤهل الالتحاق بالكلية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024.

امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني عن فتح باب التقديم لاجتياز امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 -2024، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 حيث تعقد الاختبارات بالكليات التي يرغب بها الطلاب.

وتجرى الاختبارات خلال الفترة من يوم 2 - 4 سبتمبر 2023 ويتم اختيار مكتب التنسيق بنتائج الامتحانات لأخذها في الاعتبار عند توزيع الطلاب على الكليات المتاحة لهم، وذلك بالإضافة إلى ضوابط مكتب التنسيق والتي من شأنها التفضيل بيم الطلاب مثل المجموع الحاصل عليه الطالب والتوزيع الجغرافي لمحل سكنه (محافظة الإقامة) ونوع الدبلوم الفني.

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رابط التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات 2023

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية والراغبين في الالتحاق بكليات تتطلب اجتياز اختبارات القدرات التقديم من خلال الموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة اختبار القدرات لطلاب الدبلومات.
  • كتابة بيانات الطالب المتقدم لاجتياز اختبارات القدرات.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات والكود السري.
  • تحديد الكلية المراد اجتياز احتبارتها.
  • تحميل الأوراق اللازمة.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.

يمكن للطالب معرفة نتائجه في اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق والتي تعلن أن الطالب لائق أو غير لائق لدخول الكلية.

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لينك تقديم اختبار القدرات 2023.. والكليات المتاح لها اختبارات قدرات

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بدء اختبار القدرات للمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط (صور)

موعد أول أيام الدراسة بالجامعات 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أول أيام الدراسة في كافة الجامعات المصرية بجميع المحافظات في العام الدراسي المقبل سيكون يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 حيث يمكن للطلاب الجدد تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين لها خلال الأيام المقبلة حتى يتثنى لهم الانتظام في الدراسة من أول يوم.

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آخر موعد للتقديم في اختبار القدرات 2023

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