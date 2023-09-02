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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023.. غدًا

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يواصل طلاب الدبلومات الفنية اليوم تسجيل التقدم لحجز  اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)      
عقد اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023
ومن المقرر استمرار فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات  حتي غدً  الأحد الموافق 3/9/2023 ، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

وأكد مكتب التنسيق أنه فيما يخص  اختبارات كليات الفنون التطبيقية، لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.


يشترط حصول الطالب 75% لأداء اختبارات القدرات 
وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً لتخصصه وبشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.

كما سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى و طبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

و يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023( حداثة المؤهل)، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .

وكانت قد يوم  الخميس الماضي مكتب التنسيق الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، في استقبال طلبات اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023 وذلك ضمن قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

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