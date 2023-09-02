السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية والتخصصات المطلوبة لطلاب الشهادات الفنية 2023، والذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر حتى غدا الأحد الموافق 3 سبتمبر، للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات. 

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

• كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)

- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة )

و جاءت أماكن أداء اختبارات القدرات    للقبول بالكليات كالتالي:

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك (عمارة) (معماري) فقط

للطلاب من محافظات:القاهرة – الجيزة –القليوبية المنوفية – الفيوم – الشرقية – الدقهلية – السويس –الاسماعيلية – بورسعيد - شمال سيناء. 

كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية (عمارة)

للطلاب من المحافظات:الاسكندرية - البحيرة – مطروح – الغربية- كفر الشيخ – دمياط. 

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا (عمارة)

للطلاب من المحافظات:المنيا – اسيوط – الوادي الجديد – قنا – سوهاج – اسوان – البحر الاحمر – الأقصر – جنوب سيناء- بني سويف. 

-كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك(فنون) المعهد الفني لترميم الآثار (ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم اثار)

للطلاب من المحافظات:القاهرة – الجيزة –القليوبية – الفيوم – المنوفية– الإسماعيلية – بورسعيد - الشرقية – السويس – الدقهلية - شمال سيناء 

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية( فنون )

الإسكندرية - البحيرة – مطروح – دمياط – الغربية - كفر الشيخ. 

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ( فنون)

بني سويف - المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – جنوب سيناء 

كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي بالأقصر( فنون)

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الغربية – المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية. 

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- الإسكندرية- مطروح – كفر الشيخ - البحيرة. 

- اختبارات كليات الفنون التطبيقية:

بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الاحمر – الأقصر - أسوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من قبل المجلس الاعلي للجامعات.

أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023 التعليم العالي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كليات الفنون الجميلة

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