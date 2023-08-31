شروط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023/2024



وكانت قد بدء اليوم الخميس مكتب التنسيق الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، في استقبال طلبات اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023 وذلك ضمن قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات للقبول بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، بدءا من أمس الخميس حتي يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

وجاءت الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية هي:-

كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون}فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)

و تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج كما يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية :

1. يسمح لجميع طلاب المدارس الفنية المتقدمة و المعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقاً لتخصصه وبشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي.

2. سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى و طبقاً للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

3. يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023( حداثة المؤهل).

4. أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .