الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء اختبار القدرات للمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، ورئيس لجنة الاختبارات، اليوم، يرافقه كيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ولجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم والشركة، وذلك لمتابعة اختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة، طبقًا للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية، وفقًا لتنسيق كل محافظة (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، قنا، وأسوان)، وذلك بالحضور بمحافظة أسيوط في مدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة.

على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكتروني معد ليناسب مستوى الطلاب في (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي) بمواد الترم الثاني من الإعدادية المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة، والذين سيجتازون الاختبار التحريري واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، حيث يتم اختيار الطلاب بناءً على اجتياز أعلى درجة.

وصرح رئيس الشركة، أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات من ست محافظات وهم (أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، واسوان) مع ضرورة الإلتزام بعدد من التعليمات الهامة والتى من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولى أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار .


و أكد الشرقاوي، أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات استراتيجية المحافظة فى إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل فى مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث أن تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتى تأتى فى ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تعتبر التعليم الفنى عنصرا محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر، و الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لاستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولى .


وأوضح الشرقاوي ، أن الشركة تسعى جاهده لخدمة مواطنيها ، حيث جاء الهدف الأساسى من الالتحاق بالمدارس الفنية هو إعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الادائي، بالإضافة إلى موكبه التطورات التى تحرص الشركة على القيام بها.

IMG-20230801-WA0044
IMG-20230801-WA0044
IMG-20230801-WA0047
IMG-20230801-WA0047
IMG-20230801-WA0046
IMG-20230801-WA0046
IMG-20230801-WA0049
IMG-20230801-WA0049
IMG-20230801-WA0048
IMG-20230801-WA0048
IMG-20230801-WA0051
IMG-20230801-WA0051
IMG-20230801-WA0050
IMG-20230801-WA0050
IMG-20230801-WA0052
IMG-20230801-WA0052
IMG-20230801-WA0053
IMG-20230801-WA0053
IMG-20230801-WA0055
IMG-20230801-WA0055
IMG-20230801-WA0054
IMG-20230801-WA0054
اختبارات القدرات أسيوط والوادي الجديد الالتحاق بالمدرسة التربية والتعليم التعليم الفنى الشهادة الاعدادية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط الشركات والمصانع المدرسة الثانوية الفنية للمياه بأسيوط والوادي الجديد بمحافظة أسيوط رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط طلاب المدارس الفنية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان