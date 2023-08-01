بدء اختبار القدرات للمدرسة الفنية لمياه الشرب بأسيوط (صور)

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد، ورئيس لجنة الاختبارات، اليوم، يرافقه كيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ولجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم والشركة، وذلك لمتابعة اختبارات القدرات للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للشركة، طبقًا للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية، وفقًا لتنسيق كل محافظة (أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، قنا، وأسوان)، وذلك بالحضور بمحافظة أسيوط في مدينة أسيوط الجديدة بمقر المدرسة.

على أن يكون الاختبار عبارة عن امتحان إلكتروني معد ليناسب مستوى الطلاب في (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والحاسب الآلي) بمواد الترم الثاني من الإعدادية المنطبق عليهم شروط القبول بالمدرسة، والذين سيجتازون الاختبار التحريري واختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، حيث يتم اختيار الطلاب بناءً على اجتياز أعلى درجة.

وصرح رئيس الشركة، أن المدرسة الفنية للمياه بمدينة أسيوط الجديدة تستقبل دفعة جديدة من أبنائنا الطلاب الأعلى درجات من ست محافظات وهم (أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج ، الأقصر ، قنا ، واسوان) مع ضرورة الإلتزام بعدد من التعليمات الهامة والتى من بينها، حضور الطالب بمظهر لائق بمؤسسة تعليمية، وبرفقته ولى أمره ولا يسمح للمرافقين بدخول المدرسة حرصا على سلامة سير الاختبار .



و أكد الشرقاوي، أن قطاع التعليم الفنى يأتى فى أولويات استراتيجية المحافظة فى إطار خطة وتوجهات الدولة ووفقا لرؤية مصر 2030 ، لافتًا إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل فى مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث أن تطبيق تجربة المدرسة الفنية والتى تأتى فى ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تعتبر التعليم الفنى عنصرا محوريا فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية فى بناء مستقبل مصر، و الحاجة إلى عمالة مدربة من فنيين ومهندسين وغيرهم لمواكبة ذلك التطور الملحوظ مع التطلع لاستعادة سمعة العمالة المصرية فى السوق العمل الإقليمى والدولى .



وأوضح الشرقاوي ، أن الشركة تسعى جاهده لخدمة مواطنيها ، حيث جاء الهدف الأساسى من الالتحاق بالمدارس الفنية هو إعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الادائي، بالإضافة إلى موكبه التطورات التى تحرص الشركة على القيام بها.

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