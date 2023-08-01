لينك تقديم اختبار القدرات 2023.. والكليات المتاح لها اختبارات قدرات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن لينك تقديم اختبار القدرات 2023 بعدما تم تسليم نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالى، ويسعى العديد من الطلاب لعمل اختبارات قدرات لذلك يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن لينك تقديم اختبار القدرات 2023.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة قبل التقديم فى التنسيق إن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل اختبارات القدرات على الموقع الرسمى للتنسيق وصل لـ ١٤٠ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

لينك تقديم اختبار القدرات 2023

وحسبما، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة مازالت مستمرة حتى الخميس المقبل والوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

الكليات المتاح لها اختبارات قدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الكليات التى يجب عمل اختبارات قدرات عليها وهى كالتالى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمدت نتيجة الثانوية العامة أمس وبدأت أولى مراحل التنسيق اليوم.