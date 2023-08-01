الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم اختبار القدرات 2023.. والكليات المتاح لها اختبارات قدرات

اختبار القدرات
اختبار القدرات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن لينك تقديم اختبار القدرات 2023 بعدما تم تسليم نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزارة التعليم العالى، ويسعى العديد من الطلاب لعمل اختبارات قدرات لذلك يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن لينك تقديم اختبار القدرات 2023. 

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة قبل التقديم فى التنسيق إن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل اختبارات القدرات على الموقع الرسمى للتنسيق وصل لـ ١٤٠ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

لينك تقديم اختبار القدرات 2023  

وحسبما، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة مازالت مستمرة حتى الخميس المقبل والوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

الكليات المتاح لها اختبارات قدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن الكليات التى يجب عمل اختبارات قدرات عليها وهى كالتالى: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية) - شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

تنسيق المرحلة الأولى: 88.29% للعلوم.. 83.41% للرياضة.. و70.61% للأدبى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمدت نتيجة الثانوية العامة أمس وبدأت أولى مراحل التنسيق اليوم.

القدرات اختبار القدرات الثانوية العامة 2023 تقديم اختبار القدرات اختبار القدرات 2023 موقع التنسيق الالكتروني وزارة التعليم العالي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

وائل لطفي

محاولة أخرى لتعطيل مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات

مؤمن المحمدي

قصر الأمير محمد علي

ماجد حبته

صحة المصريين النفسية!

جلال حمام

القادم أحلى.. فصبرٌ جميل

محمد رفعت

محافظون وتجارب (11) المحافظ الشهيد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطة حزب الله واستراتيجية إسرائيل.. ماذا يجرى خلف التوتر على الجبهة الشمالية؟

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟