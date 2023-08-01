تنسيق المرحلة الأولى: 88.29% للعلوم.. 83.41% للرياضة.. و70.61% للأدبى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، اعتبارًا من السبت المقبل حتى الأربعاء ٩ أغسطس، بحد أدنى للشعبة العلمية ٣٦٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٨٫٢٩٪ فأكثر، ويصل عدد الطلاب إلى ٢٢ ألفًا و٣٠٤ طلاب، والشعبة الهندسية بحد أدنى ٣٤٢ درجة فأكثر بنسبة ٨٣٫٤١٪ فأكثر بإجمالى ١٥ ألفًا و١٣ طالبًا وطالبة، والشعبة الأدبية ٢٨٩٫٥ درجة فأكثر بنسبة ٧٠٫٦١٪ فأكثر، بإجمالى ٧٤ ألفًا ٩٢٣ طالبًا وطالبة، ليكون إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى ١١٢ ألفًا و٢٤٠ طالبًا وطالبة.

وذكرت وزارة التعليم العالى، فى بيان أمس، أن القبول بالجامعات والمعاهد سيكون عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على الإنترنت، وهى خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع: www.tansik.digital.gov.eg.

وأضافت أنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية، خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وأن الطلاب سيتقدمون برغباتهم لمدة ٥ أيام.

ونوهت بأنه سيتم فتح المعامل بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطلاب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة ٢٤ ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء فى آخر يوم للمرحلة.

وأشارت إلى أنه سيكون متاحًا للطلاب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة، على أن الطالب يختار منها، كما سيعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات فى السنوات السابقة ليستطيع الطلاب بناء تصور عن الكليات المناسبة للمجموع، وإذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافى المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافى، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وهى ٧٥ رغبة.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قدم الطالب رغباته عليه، وتتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، والتى تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.