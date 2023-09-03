تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية وخطوات التسجيل لأداء الاختبارات

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير، بالتزامن مع انطلاق مرحلة تسجيل طلبات اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الطلاب وأولياء الأمور بكافة أنحاء محركات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية، عقب إعلان مكتب التنسيق الإلكتروني عن فتح باب التقديم لاجتياز امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 -2024.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية لعام 2023، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية وموعد عقد اختبارات القدرات لطلاب بالكليات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2023

أطلق مكتب التنسيق بـ وزارة التعليم العالي، رابط تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2023 الذي يبحث عنه طلاب الدبلومات الفنيه 2023، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد، وذلك من خلال هذا اللينك للتسجيل:" هنا ".

موعد عقد اختبارات القدرات لطلاب بالكليات

تزامناً مع ظهور تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن موعد عقد اختبارات القدرات للطلاب المسجلين بالكليات، وذلك بداية من أمس السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 وتستمر اختبارات القدرات لمدة 3 أيام فقط، أي أن اختبارات القدرات تستمر حتي يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023.

خطوات التسجيل لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

1 - في البداية يقوم الطالب بالدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني الإلكتروني لتسجيل البيانات من هذا اللينك:"هنا".

2 - ثم يقوم الطالب أو ولي بالدخول علي صفحة التسجيل.

3 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته اسمه ورقم الجلوس.

4 - ثم يقوم بكتابة الرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية.

5 - كتابة كود التنسيق لطلاب دبلوم المعاهد الفنية.

6 - ستظهر بيانات الطالب.

8 - تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

9 - يقوم الطالب باختيار نوع القدرات.

10 - يتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

11 - ولا تنسى طباعة الإيصال الذي يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات.