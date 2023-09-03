الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

اعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب الدبلومات الفنيه 2023، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد، إذ من المقرر إتاحة تسجيل الرغبات لهؤلاء الطلاب بداية من غدا الإثنين 4 سبتمبر ويستمر حتى 14 سبتمبر.

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg          ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج 

    باستمارة النجاح كما يلى : ـ    

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم). 

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها. 

ثانيا : الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .
 

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