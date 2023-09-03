الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم غدًا

التنسيق
التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 على النحو التالي:-
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقًا للآتي
دبلوم المدارس الثانوية (التجارية– الصناعية– الزراعية– السياحة والفنادق) 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للجدول الآتي:-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصنـاعية- السياحة والفنادق– الخدمة الاجتماعية). دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر.
دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية– الصناعية– الزراعية- السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.
دبلوم السالزيان الدون بوسكو- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل- دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام) 75% فأكثر.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.


أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية  والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:
• التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.
• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه، ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع. 
• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، مما يمنع حدوث أي أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.
• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

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