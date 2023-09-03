تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وخطوات كتابة الرغبات

يحدد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء مرحلة تقديم للكليات حيث يبدأ طلاب الدبلومات الفنية في كتابة رغباتهم بداية من غد الاثنين ولمدة 10 أيام عبر موقع التنسيق الإلكتروني ومكاتب التنسيق المنتشرة في الجامعات، وتعرض الدستور في التقرير التالي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يتم إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور انتهاء مرحلة التقديم للكليات والتي تبدأ غد الاثنين حيث سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية لمدة 10 أيام، ويتم فتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

رابط بوابة التنسيق الإلكتروني

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الراغبون في كتابة رغبات الالتحاق بالكليات الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط هنا، ثم اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية والتي تتيح اليوم الاحد حجز أداء اختبارات القدرات للشهادات الفنية لعام 2023 - للشهادات الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية فقط ، على أن يتم غدًا الإثنين فتح باب كتابة الرغبات والتي تكون متاحة حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023.

حدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي - خمس سنوات )، قم بإدخال رقم الجلوس ، والرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح ، وهو نفسه المستخدم في تعديل رغباتك في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، سيظهر بيان تأكيدي باسمك الثلاثي ورقم جلوسك المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

قم بتسجيل رغباتك ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله، وتتيح الوزارة للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع، ويتمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.