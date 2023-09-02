السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موعد التقديم في اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 والتي تشترط اجتياز تلك الاختبارات ليتمكن طلاب الدبلومات من استكمال تعليمهم الجامعي في تخصصاتهم وفقا لضوابط التنسيق.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بكافة أنواعها ونظاميها التعليمي الـ (3-5) سنوات تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المتاحة لهم خلال العام الدراسي المقبل من خلال رابط موقع التنسيق (من هنا) بإدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة عن الطالب ونوع الدبلوم الحاصل عليه.

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادات المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية التقديم في تنسيق الجامعات للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها والتي حددها لهم المجلس الأعلى للجامعات حيث يحق لهم نسبة 10 % من المقاعد وفقا لضوابط تنسيق العام الماضي 2022-2023.

شروط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023/2024

غدًا.. فتح موقع التنسيق لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

موعد التقديم في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات 2024

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم في اختبارات القدرات للتقديم في الكليات المتاحة لهم وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 حيث يتعقد اختبارات القدرات في الكليات المتقدم لاجتياز اختباراتها، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2 / 9 / 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 4 / 9 / 2023.

يتم إعلان تنسيق الجامعات لطلاب الدبلومات الفنية من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي عقب إعلان نتائج اختبارات القدرات وإخطار مكتب التنسيق رسميا بالنتيجة لإضافتها إلى شهادة الدبلومات الفني الخاصة بالطالب ليتمكن من استكمال دراسته في الكلية التي يرغب فيها من عدمه.

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موعد إغلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وخطوات التسجيل

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خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات في التنسيق 2024

من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وبإتباع الخطوات التالية يمكن تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق للعام الدراسي المقبل 2023-2024 :-

  • الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات.
  • إدخال بيانات الطالب كاملة وتحديد نوع الدبلوم.
  • تسجيل 75 رغبة في استمارة التنسيق.
  • الضغط على كلمة حفظ.

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